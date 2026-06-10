A Bergamo il lavoro c’è. Ma il costo della cura resta femminile

Il confronto europeo chiude il cerchio. Nei paesi nordici, dove i tassi di occupazione femminile superano il 70-75%, la differenza non è culturale ma infrastrutturale. Asili nido pubblici accessibili dall’anno di vita, congedi parentali lunghi e simmetrici, part-time scelto e non imposto, rientro dalla maternità supportato da politiche attive. Nessuno ha convinto le donne svedesi che lavorare è bello: hanno rimosso gli ostacoli materiali che rendevano il lavoro impossibile o sconveniente. Bergamo, con il suo mercato del lavoro solido, avrebbe le condizioni per farlo meglio di molti altri territori. Ma le politiche di welfare, i servizi per l’infanzia, le norme sul congedo sono nazionali e, in parte, regionali. Il gap di genere locale non si riduce con la sensibilizzazione aziendale o le quote nei CdA, ma con investimenti pubblici che ridistribuiscano il costo della cura. Finché quel costo resta privato, resta femminile. La cultura, eventualmente, arriva dopo. È il precipitato di un sistema che ha già deciso chi paga il costo della riproduzione sociale. Chiamarla tradizione è un modo per non vedere la struttura. Il paradosso è che Bergamo potrebbe fare di meglio delle aree dove il lavoro scarseggia per tutti. Qui il lavoro c’è. Il problema non è la quantità, ma come viene distribuito, in quali condizioni e a quale prezzo.