Torna «Torre d’Arte», la rassegna che fa risuonare i colli

La rassegna non termina con il primo fine settimana: venerdì 19 giugno l’oratorio San Giovanni Bosco ospiterà «Goundi chiama Torre», un racconto per immagini e parole a cura di Valentina e Angelo Rubbi. Goundi è una città del Ciad, e la serata promette di portare in un piccolo borgo lombardo la memoria di un mondo lontano. Sabato 20 giugno, il Parco Comunale di via Monte Grappa diventerà teatro dei «Giochi del Cortile», giochi in legno tradizionali per bambini e famiglie, dalle 15 alle 20, un pomeriggio che parla di tradizioni, infanzie che si assomigliano nei decenni. Nel frattempo, presso le aziende agricole, si terrà un workshop di Taijiquan e salute con degustazione di tè verde e corso di calligrafia cinese, a cura del maestro Wang Zhixiang, in collaborazione con ASD Zentao. Un incontro tra Oriente e Occidente che trova la sua logica nell’idea di cura del corpo come pratica culturale. Alle ore 19 partirà la «Camminata narrativa tra i vigneti», a cura di Micaela Vernice: un’escursione che intreccia paesaggio e racconto, durante la quale le vigne diventeranno sfondo e pretesto per una narrazione condivisa. A seguire, degustazione di prodotti locali a pagamento.