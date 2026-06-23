Leo Ortolani, Magister del «Comicon», ripercorre le tappe della sua carriera

LO: Non faccio previsioni. Tutto cambia e sta andando nella direzione del digitale, ma non è ancora completamente così. Ci sono ancora ragazzi che leggono fumetti e libri, che frequentano edicole e fumetterie. La carta è tangibile: puoi impilare i volumi, puoi collezionarli. Le opere digitali sono… digitali. È un po’ lo stesso discorso che vale per le piattaforme di streaming: hai l’abbonamento, non possiedi più il Dvd e guardi tutti i film che vuoi, ma poi non ti restano. Anzi: possono sparire, sostituiti dalle novità. Il problema è che la memoria di ciò che è stato sparisce lentamente, quando non è sotto i tuoi occhi. Che sia un fumetto o un film. E i ragazzi crescono pensando che sia normale. Non sapendo che gli oggetti aiutano a ricordare.