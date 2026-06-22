Lo «Spirito del Pianeta», da 25 anni un ponte tra mondi diversi

La paura di non farcela non è però un’opzione contemplata dagli organizzatori dello «Spirito del Pianeta» che puntano a far uscire dai confini del nostro territorio i valori che accompagnano questa manifestazione. Come già accaduto in passato l’obiettivo è quello di portare in tour l’evento, ottenendo sempre ottime risposte, ma soprattutto smentendo una visione errata di come siano gli orobici, troppo spesso considerati un popolo chiuso e restio alle novità. «Spesso le persone rimangono sorprese dal fatto che un’iniziativa del genere sia nata a Bergamo. Purtroppo gli stereotipi colpiscono anche noi, non solo le popolazioni indigene. Questo è positivo sia per il messaggio che trasmettiamo sia per la nostra provincia, perché è importante iniziare a raccontare chi siamo davvero. Dobbiamo contrastare certi pregiudizi e far conoscere la realtà. Speriamo di non impiegare secoli, come è accaduto per i popoli nativi in molte parti del mondo, per comprendere che la realtà è diversa dagli stereotipi» - conclude l’ideatore dello Spirito del Pianeta - «Vorremmo che i bergamaschi fossero conosciuti per ciò che sono realmente. Non perché abbiamo bisogno dell’approvazione degli altri, ma perché è giusto ricevere il rispetto che spetta a ogni persona. Questa è la filosofia da cui è nato lo Spirito del Pianeta: attraverso la conoscenza arrivare al rispetto reciproco».