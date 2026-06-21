Perché mela e avocado diventano marroni? La chimica spiega tutto

I responsabili di questa trasformazione sono gli enzimi contenuti nel frutto e l’ossigeno. Un enzima non è altro che una proteina complessa specializzata nel favorire alcune reazioni. Nello specifico, quasi tutti i frutti contengono un enzima chiamato polifenolossidasi detto anche per comodità «Ppo». Quando tagliamo, frulliamo o lavoriamo in altri modi frutta e verdura che contiene «Ppo», questo si libera e comincia a far reagire l’ossigeno con altre molecole presenti nella frutta, come i polifenoli. Questi ultimi normalmente non reagiscono facilmente con l’ossigeno, tuttavia tagliando il frutto, tutti e tre gli elementi entrano in contatto e l’enzima «Ppo» favorisce la combinazione dell’ossigeno con il polifenolo, trasformandolo in una specie chimica molto più reattiva, un chinone. Infine i chinoni reagiscono con quello che trovano nell’ambiente circostante: polimerizzano tra di loro o con diverse proteine, sintetizzando molecole più complesse come le melanine. E se il nome di questa sostanza suona familiare è perché si tratta delle stesse melanine che la pelle produce quando ci abbronziamo al sole! La buona notizia è che l’imbrunimento dato dall’ossidazione enzimatica è esteticamente spiacevole ma non pregiudica la commestibilità del frutto. Questo fenomeno interessa principalmente frutta e verdure, soprattutto quelli che contengono naturalmente alte quantità di polifenoli e di enzima «Ppo», ma non solo. Oltre a mele, pere, banane, avocado, patate, funghi, lattuga e melanzane (per citarne alcuni) anche molti crostacei come i gamberi, sono ricchi di polifenoli e contengono l’enzima «Ppo». Quando il crostaceo subisce danni durante la pesca e la lavorazione, come per le mele, i tre fattori necessari all’ossidazione enzimatica entrano in azione e rovinano esteticamente la polpa del crostaceo, che si annerisce. In questo caso si parla di melanosi e come per la frutta non rappresenta un rischio per la salute, però può comprensibilmente portare il consumatore a pensare che si trovi davanti ad un prodotto avariato.