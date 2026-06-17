Il teatro di Lorenzo Maragoni che mette al centro l’uomo e indaga i temi delle maschilità

LM: Continuare a esercitare uno sguardo critico su se stessi e imparare a sostenere anche quella rabbia che spesso preferiremmo non ascoltare. Perché è una rabbia che ha delle ragioni. Dovremmo smettere di delegittimare le diverse espressioni del femminismo, è un discorso che si sente spesso: «Sì, però quel femminismo è troppo arrabbiato», oppure «espresso così fa più danni che altro». Penso che questa sia una posizione problematica, perché se esiste una rabbia femminista, ci sono motivi storici e politici concreti. La responsabilità degli uomini è imparare a starci dentro senza pretendere di stabilire quali siano i toni giusti e continuare a cercare forme di comunicazione efficaci con altri uomini. Alla fine la domanda è molto concreta: tutto questo ci sta portando verso una diminuzione della violenza oppure no? Se la risposta è no, bisogna avere l’onestà di interrogarsi sugli strumenti che stiamo usando.