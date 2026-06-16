La «Notte Romantica» di Clusone accende l’estate

Sabato 20 giugno, per la prima volta, Clusone entrerà a far parte del racconto corale della «Notte Romantica» nei Borghi più belli d’Italia, appuntamento che da undici edizioni accende - in oltre duecento centri storici della penisola - il weekend del solstizio, quando le piazze si riempiono di luce calda, musica diffusa e piccole esibizioni di strada. Non si tratta di un’adesione qualunque: la cittadina orobica fa parte da anni del prestigioso circuito dei Borghi più belli d’Italia, ed è proprio a questa appartenenza che l’amministrazione comunale attribuisce il senso più profondo della serata. «Il concetto fondamentale è far parte di questo circuito e valorizzare il più possibile anche i legami che ne nascono – spiega l’assessore al Turismo Roberto Balduzzi, ricordando come la rete dei Borghi più belli sia sinonimo di qualità e autenticità per chi ne fa parte – tra cui quello di un paese che, attraverso una serata di condivisione, racconta sé stesso come comunità viva, capace di animarsi e di accogliere chi arriva da fuori come chi ci abita da sempre».
Tema dell’edizione, «L’amore per i ricordi»
Il fil rouge dell’edizione 2026, comune a tutti i borghi coinvolti nell’iniziativa, porta il titolo di «L’amore per i ricordi»: un invito a tornare nei luoghi (piazze, vicoli, scorci) che hanno custodito momenti importanti della vita di ciascuno. A Clusone la giornata si apre nel primo pomeriggio di sabato alle 15.30, con la visita guidata «I Grandi Classici», che da Piazza dell’Orologio condurrà i partecipanti alla scoperta del celebre Orologio Planetario Fanzago, del suo meccanismo, del grande affresco della Danza Macabra e dell’Oratorio dei Disciplini.
È necessario prenotare per partecipare alla visita guidata (al costo di 10 euro per gli adulti, e gratuita per i bambini fino ai 12 anni). «Si tratta di un appuntamento ormai consolidato nel calendario cittadino, ma che quest’anno si troverà a coincidere, emblematicamente, con l’apertura della Notte Romantica», aggiunge Balduzzi. Dalle 18, sarà invece il centro storico a cambiare volto, animato da musica dal vivo e da suggestive comparse a tema, in un clima che accompagnerà residenti e visitatori fino a sera.
Luci, dolci e lancette: l’anima della serata
Tratto distintivo della «Notte Romantica» clusonese sarà la luce: le vie del centro storico verranno attraversate da filari luminosi disposti in diagonale, pensati per accompagnare lo sguardo lungo un passaggio continuo che, attraversando il borgo, condurrà sino a Piazza dell’Orologio. L’allestimento, nato dalla collaborazione tra i commercianti clusonesi e l’associazione MAT Club - Amici del Museo Arte e Tempo, avrà un sapore volutamente vintage: lampadine calde, quasi ambrate, che richiamano un’illuminazione del passato, scelta per riportare lo sguardo su un ricordo che si tramanda di anno in anno, di generazione in generazione.
Lungo le vie troveranno posto trecento palloncini brandizzati con il logo della manifestazione, mentre i ristoranti del territorio che desiderano aderire all’iniziativa possono proporre ai propri tavoli un menù degustazione a tema. Tra le proposte spiccherà il «Pensiero d’Amore», il dolce ideato ogni anno per l’occasione da uno chef o da un pasticcere: una sorta di firma gastronomica che cambia edizione dopo edizione, ma che ogni locale aderente potrà inserire nel proprio menù della serata, rendendo il dessert un piccolo rito che si rinnova. Tra le vie illuminate, chi vorrà immortalare un ricordo della serata troverà anche una cornice, allestita per l’occasione e pensata per gli scatti romantici. Ed è proprio sul ricordo, e su ciò che lo custodisce, che l’amministrazione ha costruito un secondo livello di lettura della serata: lungo il percorso illuminato compariranno infatti orologi e clessidre, piccoli segnatempo che scandiranno simbolicamente il passare delle ore. Una scelta che abbraccia il claim «Clusone, città del tempo», associato all’Orologio Planetario Fanzago, al Museo Arte e Tempo e, più in generale, a una riflessione che la cittadinanza porta avanti da tempo sul rapporto tra memoria e misura del tempo. Non sarà raro, durante la serata, incontrare anche presenze più insolite: figure su trampoli, avvolte in abiti rossi, rosa e bianchi, che sfileranno lentamente per le vie sorreggendo enormi cuori alati, in un connubio tra teatro di strada, parata e poesia visiva.
Gli eventi del weekend
La «Notte Romantica» si inserisce in un fine settimana più ampio che, Clusone ha costruito attorno ai temi dell’estate e della cultura. Venerdì 19 giugno alle 21, la Basilica di Santa Maria Assunta ospiterà il concerto «Musiche profane e sacre del 1700 tra Bergamo e Venezia»: gli ensemble Carlo Antonio Marino e Mulieres Laudantes, diretti da Natale Arnoldi, eseguiranno pagine di Vivaldi e di alcuni suoi contemporanei - Locatelli, Hasse e Galuppi - ricomponendo un frammento della produzione musicale tra Bergamo e Venezia nel primo Settecento, nell’ambito del Fuori dal Comune Festival e a ingresso libero. Nello stesso periodo sarà visitabile, fino a fine agosto, la mostra «Oxygene - Il Respiro della Terra», dedicata agli alberi.
Sabato 20 giugno, oltre alla «Notte Romantica», Clusone offrirà altri due appuntamenti: il mercatino delle pulci , che dalle 8 alle 17 animerà piazza Manzù con oggetti vintage e pezzi da collezione, e le visite guidate al Museo Casa dell’Orfano Mons. Antonietti, nel cuore della Pineta, aperte dalle 15.30 alle 18 con una visita guidata gratuita alle 16 presso le sale museali, ai reperti della collezione permanente e alla chiesa dedicata a Cristo Re. Inoltre, per tutti i bambini che visiteranno il MAT-Museo Arte e Tempo sarà possibile partecipare a piccoli laboratori creativi per realizzare il loro “ricordo da amare”. Anche domenica 21 giugno, sarà densa di proposte. Prenderà il via l’ottava edizione di «Nel cuore della montagna – Nexus» (ne abbiamo parlato qui), il progetto della Biblioteca di Clusone che quest’anno porta la firma narrativa dello scrittore e camminatore Davide Sapienza, da anni voce di un modo lento e attento di raccontare la montagna. Un percorso che partirà nel primo pomeriggio di domenica dall’Istituto Fantoni (l’ex Seminario) e si concluderà in località Rasga, dove alle 16 il quartetto jazz Palomar terrà il concerto della rassegna «SonOrobie 2026» (ingresso libero). Sempre domenica 21, dalle 8.30 alle 19, e a partecipazione gratuita, sarà la volta di pratiche di yoga, camminate consapevoli e ascolto a cura di «Yogami» e «Meru Yoga», che porteranno nelle piazze del centro storico e nella natura dell’Altopiano una giornata dedicata al benessere e al movimento consapevole, tra sessioni diffuse nei luoghi del borgo, aperte a grandi e piccoli, e un’escursione panoramica con pratica di Hatha Yoga in quota.
È proprio in questa trama di appuntamenti che Clusone sembra trovare il senso più autentico della sua prima «Notte Romantica»: una porta spalancata a un’estate di eventi che il paese ha già iniziato a vivere e raccontare.