La «Notte Romantica» di Clusone accende l’estate

Sabato 20 giugno, oltre alla «Notte Romantica», Clusone offrirà altri due appuntamenti: il mercatino delle pulci , che dalle 8 alle 17 animerà piazza Manzù con oggetti vintage e pezzi da collezione, e le visite guidate al Museo Casa dell’Orfano Mons. Antonietti, nel cuore della Pineta, aperte dalle 15.30 alle 18 con una visita guidata gratuita alle 16 presso le sale museali, ai reperti della collezione permanente e alla chiesa dedicata a Cristo Re. Inoltre, per tutti i bambini che visiteranno il MAT-Museo Arte e Tempo sarà possibile partecipare a piccoli laboratori creativi per realizzare il loro “ricordo da amare”. Anche domenica 21 giugno, sarà densa di proposte. Prenderà il via l’ottava edizione di «Nel cuore della montagna – Nexus» (ne abbiamo parlato qui), il progetto della Biblioteca di Clusone che quest’anno porta la firma narrativa dello scrittore e camminatore Davide Sapienza, da anni voce di un modo lento e attento di raccontare la montagna. Un percorso che partirà nel primo pomeriggio di domenica dall’Istituto Fantoni (l’ex Seminario) e si concluderà in località Rasga, dove alle 16 il quartetto jazz Palomar terrà il concerto della rassegna «SonOrobie 2026» (ingresso libero). Sempre domenica 21, dalle 8.30 alle 19, e a partecipazione gratuita, sarà la volta di pratiche di yoga, camminate consapevoli e ascolto a cura di «Yogami» e «Meru Yoga», che porteranno nelle piazze del centro storico e nella natura dell’Altopiano una giornata dedicata al benessere e al movimento consapevole, tra sessioni diffuse nei luoghi del borgo, aperte a grandi e piccoli, e un’escursione panoramica con pratica di Hatha Yoga in quota.