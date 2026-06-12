Cinque festival dell’estate 2026 da non perdere

«Clamore» è organizzato e promosso da Ink Club APS in sinergia con altre realtà culturali fondamentali del territorio – come lo Spazio Polaresco, l’Edoné o il Donizetti Studio, che negli scorsi anni hanno messo a disposizione i propri spazi –, ma intrattiene relazione anche con altri festival storici come il «Rock sul Serio». L’obiettivo è uno solo: valorizzare e dare voce a tutti i progetti musicali della città e della provincia. Quest’anno, parliamo di ben 290 partecipanti, ma dal 2017 il festival ha ospitato anche più di 2000 musicisti. Chi desidera partecipare, infatti, deve rispettare solo due vincoli fondamentali, ovvero risiedere nelle province di Bergamo e Brescia e proporre musica esclusivamente originale. In questo modo, il festival è diventato un vero e proprio punto di riferimento insostituibile per gruppi musicali giovani o emergenti, che ottengono così la rara opportunità di confrontarsi con il pubblico, beneficiando di un’organizzazione che fornisce gratuitamente palchi, impianti audio e una strumentazione professionale. Ed è tutto completamente gratuito anche per il pubblico, in ogni palco della città.