Nel Duomo di Bergamo rivive l’anima sacra di Schubert

Per l’edizione di quest’anno sono stati scelti, come temi, il viaggio e il rapporto tra musica ed immagine, proponendo un dialogo efficace tra epoche, stili e linguaggi artistici differenti, avvicinando il concerto ad un pubblico sempre più curioso: «Fin dall’inizio abbiamo voluto superare l’idea del concerto come esperienza distante: nei nostri appuntamenti la musica viene raccontata dagli stessi musicisti in dialogo con il pubblico e condividendo con loro immagini, idee e suggestioni. È un modo per entrare nella musica non soltanto attraverso l’ascolto, ma anche attraverso la comprensione e l’emozione», afferma Corio. Schubert diventa così anche insegnante nel racconto del 13 giugno: capace di educare alla bellezza, il compositore rappresenta uno stimolo per i giovani musicisti: « I compositori classici – confida Piermarco Vinas – regalano cose belle . La loro arte ci aiuta nell’interpretazione di testi ricchissimi di significati importanti e la musica, allo stesso tempo, ci consente di trovare strade e soluzioni per le difficoltà incontrate durante lo studio».