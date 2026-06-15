«Lo Spirito del Pianeta», un viaggio tra i popoli che invita a riscoprire il senso di comunità

Un’altra presenza molto attesa sarà quella dei monaci tibetani. Fin dal primo giorno della manifestazione, sia a Casirate sia ad Albino, inizieranno la costruzione di un grande mandala di sabbia colorata. Giorno dopo giorno, davanti agli occhi dei visitatori, prenderà forma un’opera complessa e delicatissima. Al termine del festival il mandala verrà distrutto, come vuole la tradizione buddhista. Un gesto che può apparire paradossale ma che racchiude uno degli insegnamenti più profondi della filosofia orientale: tutto cambia, nulla è permanente, e proprio per questo ogni momento merita di essere vissuto pienamente. Ma sarebbe riduttivo raccontare il festival soltanto attraverso i suoi ospiti internazionali. Una delle sue caratteristiche più interessanti è infatti la capacità di intrecciare esperienze provenienti da mondi diversi con il territorio che lo ospita. Da una parte ci sono gli indigeni dell’Amazzonia, i Maori, i Maya, gli Aztechi e i Masai. Dall’altra ci sono le persone della Bergamasca, le associazioni, i volontari, gli artigiani locali, le famiglie che ogni anno tornano a vivere il festival. Forse è proprio qui che si trova la differenza rispetto a molte altre manifestazioni. «Lo Spirito del Pianeta» ci invita a sedersi attorno a un fuoco e a confrontare il nostro modo di vedere il mondo con quello di qualcun altro.