Con «Eroi d’acciaio - da Goldrake a Lady Oscar» gli Anime arrivano a Bergamo

EF: La mia collaborazione con Bergamo Animation Days nasce da motivi professionali. Sono il direttore dell’agenzia Dugongo e da anni seguiamo la comunicazione grafica del festival. Nel tempo si sono consolidati rapporti di lavoro ma anche amicizie personali. Qualche mese fa gli organizzatori, conoscendo la mia passione per i robot giapponesi degli anni Settanta – basti pensare che ho Goldrake tatuato sul braccio – mi hanno parlato dell’archivio dell’Accademia Nemo di Firenze, che custodisce oltre 14.000 pezzi originali legati all’animazione giapponese. Mi hanno mostrato una selezione di opere, tra cui materiali dedicati a Goldrake, Jeeg e Mazinga. Sono rimasto letteralmente folgorato. Da lì è nata l’idea di realizzare una mostra utilizzando questi materiali, che ci sarebbero stati concessi in prestito. Abbiamo poi presentato il progetto al Comune di Bergamo, che si è dimostrato subito molto ricettivo e ci ha offerto un importante supporto logistico.