In Biblioteca Mai per “sfogliare” la corteccia del tempo

FF: Ci siamo lasciati ispirare anche dalle suggestioni di Mircea Eliade e dall’idea dell’albero come elemento che tiene le radici ben piantate nella terra e, allo stesso tempo, permette una comunicazione tra gli esseri umani e il pantheon divino. Accanto a questo riferimento mitico, però, c’è anche una suggestione più legata al pensiero biologico e filosofico: quella di Jakob von Uexküll e del suo «Ambienti animali e ambienti umani». Ci interessa l’idea che ogni essere vivente non abiti semplicemente «il mondo», ma un proprio ambiente, costruito attraverso percezioni, relazioni, segnali. È un modo per pensare la natura non come sfondo passivo, ma come rete di mondi diversi che convivono e si sovrappongono. Questa riflessione si inserisce nella ricerca sui nuovi ecosistemi che portiamo avanti da anni: la commistione tra tecnologia e natura, tra umano e androide, tra organismo vivente e creatura tecnica.