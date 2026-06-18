«La ferita, la letizia», Davide Rondoni a Caravaggio per incontrare San Francesco

C’è un aspetto che accomuna il Santo Francesco d’Assisi e la nostra epoca, un tratto che non riguarda l’ecologia, né le battaglie contro la povertà, né la dolcezza un po’ oleografica che gli viene spesso attribuita come una seconda tonaca. Riguarda, piuttosto, l’ansia. Quella silenziosa, che si insinua soprattutto nelle generazioni più giovani e nasce dal dover dimostrare continuamente di valere, di andare bene, di meritarsi un posto nel mondo. Davide Rondoni, noto poeta e scrittore del panorama italiano, ha riflettuto a lungo prima di mettere mano al suo ultimo lavoro: «La ferita, la letizia. Faccia a faccia con San Francesco, poeta di Dio e del mondo», pubblicato da Fazi Editore a ottobre 2025. E la risposta che ha trovato, sfogliando secoli di immagini e testimonianze, è disarmante: «Quando svanisce il senso creaturale dell’esistenza subentra l’ansia – dice Rondoni-: il fatto di pensare che si debba sempre dimostrare di “andare bene”. Se non sei creatura amata e messa al mondo per un motivo buono, vuol dire che non va bene se sei nato». Francesco, invece, basava il proprio pensiero su una convinzione opposta: essere nati è già, di per sé, un’affermazione di bontà. La parola “creatura”, sostiene Rondoni, è rivoluzionaria proprio oggi, in un tempo che ha smesso di sentire il peso e la grazia di quel termine.