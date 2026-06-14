Scelta del cibo, piatto preferito o meglio sperimentare?

C’è chi ordina sempre la stessa pizza da vent’anni e guai a cambiare. Chi, appena apre il menù, cerca subito l’ingrediente che non ha mai assaggiato. E poi ci sono io, che oltre a vivere entrambe queste situazioni, ho una incontrollabile sindrome. «Io ordino questo e tu quello, così poi facciamo a metà?» Perché il problema è che nel menù ci sono quasi sempre almeno due piatti che vorrei provare. Quando sono con il mio compagno o con gli amici la soluzione è semplice: prendiamo cose diverse e poi assaggiamo tutto. È il «social eating» applicato alla vita reale, molto prima che qualcuno decidesse di dargli un nome inglese. Il problema arriva durante le cene di lavoro. In quei casi non è sempre facilissimo chiedere al collega o al capo: «Senti, me ne fai assaggiare un boccone?». E così, puntualmente, appena arrivano i piatti al tavolo, parte quel leggero rimpianto: forse avrei dovuto prendere l’altro.