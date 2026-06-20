«Impronte» festival, a Mozzo due weekend per riscoprire il territorio a passo lento

Questo fine settimana la manifestazione si apre con una due giorni guidata da un ospite d’eccezione: Franco Michieli, geografo e scrittore con una grande passione per il cammino, che l’ha portato dai dislivelli delle Alpi al massiccio dei Pirenei, alle terre selvagge della Scandinavia, con un occhio al paesaggio e l’attenzione per l’esperienza umana e le culture dei territori attraversati. Ed è proprio durante questi viaggi che Michieli ha cominciato a sperimentare l’orientamento con sole mappe, bussola e orologio oppure con il solo intuito e competenze tecniche derivanti da una lunga esperienza sul campo.Una sperimentazione alla portata di chi parteciperà alla due giorni di orienteering che per «Aspettando Impronte» proporrà «un laboratorio pratico tra escursioni guidate e lezioni teoriche per sapersi orientare ovunque, imparando ad accettare l’idea di perdersi per poi sapersi ritrovare sia nello spazio, sia a livello di riscoperta interiore» come spiega Andrea Guerini. Per informazioni e iscrizioni clicca qui.