Il capitano Lorenzo Gritti racconta lo sci d’erba

Una passione che accompagna il portacolori del Gav Vertova dalla bellezza di 34 anni con il debutto in Coppa del Mondo nel 2001 in un universo che, nel frattempo, è profondamente mutato: «Negli attrezzi quanto nei numeri - spiega - Visto che all’alba del mio percorso c’era tantissima partecipazione, attualmente siamo in un contesto che si è praticamente dimezzato. Per me lo sci d’erba è agonismo, divertimento, voglia di stare insieme ma anche abnegazione. Oggi si fatica a trovare ricambi a livello di atleti proprio per ritmi di vita, scelte e attitudini diverse ma anche, banalmente, spazi su cui allenarsi o semplicemente sperimentare. La mia fortuna è d’aver sempre avuto un pratone a due passi da casa su cui ho cominciato a prendere confidenza. Se penso che dai primi passi sono riuscito a vincere anche una coppetta di slalom e soprattutto ad avere tantissimi amici, fa quasi sensazione. Perché, pur tra ostacoli talvolta non da poco, nel nostro ambiente si è avversari dall’apertura del cancelletto fino al traguardo. Poi è solo tanta amicizia con ragazzi di tutte le nazioni ed il terzo tempo in stile rugby è un qualcosa di epico. Proprio perché in quei frangenti emerge tutto il piacere di condividere lo stesso amore per lo sport e si fortificano tantissimi legami. Ammetto che, dopo tantissimo tempo, il divertimento è la mia benzina ed è ciò che mi spinge a continuare confidando nella crescita dei giovani».