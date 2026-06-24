Dai dischi all’arte: a Bergamo nasce la Paredes Expression Arte Gallery

Prima di aprire una galleria, Sady Paredes ha costruito un lungo percorso nella moda. Ha 58 anni, ha studiato da stilista a Bergamo e per venticinque anni ha lavorato in Colombia, dove è nata e aveva una sartoria e una linea premaman. La pittura, però, era rimasta come una voce sotterranea, un desiderio antico mai davvero dimenticato. Il primo incontro con l’arte risale all’infanzia, a Cartagena, la sua città. «Quando avevo nove anni ho partecipato a un concorso creativo intercollegiale e ho vinto», racconta. È lì che capisce che la pittura le appartiene, che quel linguaggio le viene naturale. Poi la vita la porta altrove, verso il lavoro, la moda, l’impresa. «L’arte e la pittura mi venivano bene, ma le ho lasciate come chiuse in un baule».