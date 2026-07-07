«L’elisir d’amore» di Donizetti, un’opera buffa a Mapello

«All’epoca di Donizetti, così come oggi. Quella che adesso ci pare lontana e poco attuale, era la soap opera dell’Ottocento – continua Binetti, che ha esperienze professionali in Corea e Giappone, oltre ad aver lavorato come assistente di Francesco Micheli, ex-direttore artistico di Donizetti Opera Festival – chi ritiene distante l’opera molto spesso è solo perché non la conosce, non sa che ciò che fa J-Ax oggi arriva proprio da lì: dal fraseggio, alla scrittura, al ritmo serrato della narrazione. Nelle parole del libretto che accompagna l’opera ci sono gli stessi discorsi che oggi l’artista fa cantando in slang».