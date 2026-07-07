«L’elisir d’amore» di Donizetti, un’opera buffa a Mapello

Un grande classico riletto in chiave contemporanea andrà in scena nella splendida Villa Scotti di Mapello, dove il genio di Gaetano Donizetti incontrerà spettacolari proiezioni digitali. Popolare, ironico e romantico, «L’elisir d’amore» del grande compositore bergamasco sarà il protagonista della serata del 25 luglio alle 20.45 voluta e organizzata da Promoisola. Diretto dal giovane regista Mario Binetti, lo spettacolo condurrà il pubblico tra le ambientazioni campestri e le vicende della ricca Adina e del giovane coltivatore Nemorino, accompagnati dal Coro del Ducato di Piazza Pontida e dall’Orchestra Gianandrea Gavazzeni diretta dal Maestro Antonio Brena.
Quest’opera buffa di Donizetti composta nel 1832 è tra i titoli più amati e conosciuti del panorama operistico a livello internazionale; un capolavoro senza tempo scelto dal Ducato di Piazza Pontida per la serata «Opera in villa» capace di emozionare e far riflettere allo stesso tempo, facendo luce sul tema dell’inganno, elemento chiave della produzione del compositore bergamasco.
«Il Ducato di Piazza Pontida ha sempre considerato la cultura un patrimonio vivo da custodire e trasmettere - dichiara il Duca Mario Morotti - Quando parliamo di Cultura con la “C” maiuscola parliamo di identità, memoria, appartenenza e futuro. Affrontare un capolavoro come “L’Elisir d’Amore” significa continuare una tradizione che non deve essere conservata sotto una teca, ma fatta vivere attraverso nuovi linguaggi, mantenendo intatto il rispetto per la sua straordinaria eredità artistica».
Una scelta di attualità che si concretizza anche nella decisione del Ducato di scritturare professionisti under 40 tra tecnici e fonici e di affidare la direzione dell’opera a Mario Binetti, un regista trentenne, ma con una lunga esperienza nel mondo dello spettacolo, che ha saputo tessere i fili di «quest’opera capace di fondere comicità, tenerezza, pepe e sentimento, in una storia semplice ma attuale – spiega – Nemorino si invaghisce di Adina, una ricca donna apparentemente irraggiungibile e quando in paese arriva un ciarlatano che si vanta di proporre un elisir d’amore lui non perde tempo, lo prova. Peccato che l’elisir sia in realtà solo vino».
«Ciò che rende immortale quest’opera è la sua apparente semplicità - spiega il regista Binetti - Dietro una trama limpida e immediata si nasconde una riflessione profonda sulla natura umana, sui desideri, sulle illusioni e sulla ricerca della felicità, ma mantenendo sempre un tono leggero e divertente». In platea si ride, si sorride e ci si emoziona ed è facile immedesimarsi in un amore che pare irraggiungibile.
«All’epoca di Donizetti, così come oggi. Quella che adesso ci pare lontana e poco attuale, era la soap opera dell’Ottocento – continua Binetti, che ha esperienze professionali in Corea e Giappone, oltre ad aver lavorato come assistente di Francesco Micheli, ex-direttore artistico di Donizetti Opera Festival – chi ritiene distante l’opera molto spesso è solo perché non la conosce, non sa che ciò che fa J-Ax oggi arriva proprio da lì: dal fraseggio, alla scrittura, al ritmo serrato della narrazione. Nelle parole del libretto che accompagna l’opera ci sono gli stessi discorsi che oggi l’artista fa cantando in slang».
«La forza di essere attuali, coinvolgenti ed emozionanti è una caratteristica comune alle 74 opere di Donizetti, un ragazzo di umilissime origini, che pur senza avere un ampio sguardo sul mondo è stato capace di comporre qualcosa che a distanza di due secoli ci parla ancora».
La prenotazione è obbligatoria sul sito www.isolabergamasca.org o presso la Biblioteca di Mapello. Attiva una navetta dagli impianti sportivi di Via Lazzarino a Mapello a Villa Scotti a partire dalle ore 19.45. In caso di maltempo l’opera sarà rinviata a domenica 26 luglio.