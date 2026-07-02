Ginevra Panzeri e il richiamo dei motori. Il suo sogno è guidare la Ferrari

«È una passione che ho da sempre. Mia mamma mi racconta che quando ero molto piccola, e arrivavamo sotto casa in macchina, mi mettevo a piangere perché il viaggio era finito troppo in fretta. Allora mi faceva sedere sulle sue ginocchia e mi lasciava girare il volante durante il parcheggio – prosegue Ginevra – Ho sempre avuto veicoli elettrici per bambini, come quad e mini moto. Crescendo, mio padre mi ha comprato un quad più grande e ho continuato a guidare ogni volta che potevo. Sono salita su un kart per la prima volta a cinque anni e, durante un evento privato, un pilota mi disse che avevo molto potenziale. Da lì è iniziato tutto. Ho guardato mia mamma e le ho detto: “Dai, proviamoci”. Successivamente ho fatto un test con una Porsche, ho frequentato il corso federale ACI Sport, ho gareggiato per due anni e poi sono passata alle monoposto: prima la Midget e poi la Formula».