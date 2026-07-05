«Storia della mia famiglia 2» e degli affetti collaterali

In «Storia della mia famiglia», a un certo punto, si dice che quella non è nemmeno una famiglia: è un accrocco d’amore. L’accrocco è un appiglio, qualcosa a cui ti aggrappi per non cadere. Non è una struttura perfetta, non è un edificio progettato bene, non è un meccanismo elegante. È qualcosa che tiene. Magari male, magari storto, magari con fatica. Ma tiene. E forse le famiglie sono questo: appigli umani. Persone che si tengono insieme non perché non si feriscano mai, ma perché continuano a cercarsi anche dopo essersi ferite, perché trovano il coraggio di ammettere i propri errori, di chiedere scusa, di perdonarsi. La serie non contrappone sangue e affetto. Non sostiene che i legami biologici siano irrilevanti, mostra che il sangue, da solo, non basta e che l’appartenenza è una pratica. Va esercitata, va mantenuta, va scelta ogni giorno.