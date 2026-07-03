«La strega» di Shirley Jackson è il nostro consiglio di lettura per l’estate

È notte. Clara Spencer, accompagnata dal marito, raggiunge la piccola autostazione dove salirà sull’autobus che la porterà a New York. Non sta bene: un tremendo mal di denti la affligge e spera che il dottor Zimmerman, dentista della «Grande mela», possa porre fine al suo dolore. «L’autista si alzò dallo sgabello e andò a pagare. Clara si avvicinò all’autobus e suo marito disse: “Fai con calma, c’è tempo”. “Mi sento solo un po’ strana”. “Senti,” disse lui “sono anni che hai questo mal di denti ricorrente; da quando ti conosco ne hai sofferto almeno sei o sette volte. Era ora che facessi qualcosa. Avevi mal di denti anche in luna di miele” concluse in tono accusatorio.». Quel che potrebbe essere una specie di gita fuori porta, pian piano, diventa una ripida discesa verso l’ignoto e il perturbante. «Buon Dio, pensò, cosa mi aspetta! Fuori la strada conosciuta scivolava via, strana, buia e osservata, insolitamente, dal punto di vista di chi lascia la città in autobus. Non è mica la prima volta che vado a New York, pensò Clara sdegnata, è colpa del whisky e della codeina e del sonnifero e del mal di denti». Come in un contorto pezzo jazz, il viaggio assume delle sfumature quasi allucinogene. «Reclinò la testa e tirò su i piedi, coprendoli discretamente con la gonna, e si addormentò senza salutare la città. Aprì gli occhi una volta, mentre procedevano quasi silenziosamente nel buio. Il dente pulsava senza tregua, e lei appoggiò la guancia allo schienale fresco, esausta e rassegnata. L’unica luce proveniva da una sottile fila di lampadine sul soffitto dell’autobus. Vide gli altri passeggeri, seduti molto più avanti di lei; l’autista, così lontano da sembrare una minuscola figura all’estremità di un cannocchiale, se ne stava ritto dietro il volante, apparentemente sveglio». A un certo punto, il bus fa una sosta. Clara scende dal mezzo e segue gli altri passeggeri all’interno di un ristorante. Qui, fa l’incontro con un indecifrabile personaggio dalla personalità mefistofelica che, come l’uomo del primo racconto, è vestito di blu. «“Vuole un caffè?” le chiese. Lei annuì, e l’uomo indicò il bancone davanti a loro, dove era posata una tazza di caffè fumante. “Lo beva in fretta” le disse. Lei lo sorseggiò con delicatezza […]. Lo sconosciuto intanto parlava. “Ancora più in là di Samarcanda,” diceva “e le onde tintinnano come campanelli sulla spiaggia”. “Ci siamo, gente” disse l’autista, e lei trangugiò in fretta il caffè, bevendone quanto bastava per poter risalire sull’autobus. Quando tornò al suo posto, lo sconosciuto si sedette accanto a lei.». La narrazione si sviluppa attraverso un gioco chiaroscurale, in cui emerge la voce magnetica e ipnotica dello sconosciuto. « Sull’autobus era così buio che le luci del ristorante l’abbagliavano, e allora chiuse gli occhi. Con le palpebre abbassate, prima di addormentarsi, rimase chiusa in sé stessa, sola col suo mal di denti. “I flauti suonano tutta la notte,” disse lo sconosciuto “e le stelle sono grandi come la luna e la luna è grande come un lago”.». Lo smarrimento, riga dopo riga, monta sempre di più; la realtà si fa sempre più sottile e, in un’atmosfera sempre più angosciosa, Clara sprofonderà nella vertigine della dissociazione. «[…] e quando alzò la testa e lanciò un’occhiata allo specchio si rese conto, con una lieve fitta di sgomento, che non sapeva più quale faccia fosse la sua.». Il finale è mozzafiato e spinge il lettore a domandarsi se il dente, che, secondo il dottore, «andava tolto anni fa», non sia allegoria, per caso, di qualcosa di più profondo, radicato nell’oscurità della mente della donna: una psicosi, in grado di trasformare un viaggio in autobus in iniziazione verso un mondo parallelo. E se dunque, invece, fosse proprio Clara la «strega» citata dal titolo della silloge? Chissà.