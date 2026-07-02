Curno si racconta in una sera d’estate

AS: “Note d’Estate” è ormai il nostro appuntamento estivo tradizionale e anche quest’anno lo riproponiamo con un programma ricco di iniziative, spettacoli e momenti di intrattenimento. Grazie al bando regionale “Itinerari ed eventi inLombardia 2026”, che ci siamo aggiudicati, abbiamo avuto la possibilità di disporre di un budget importante e di organizzare una serata ancora più ricca e coinvolgente. Ci sarà spazio naturalmente per la gastronomia, con la presenza di diversi ristoratori del territorio, ma anche per la musica con tre aree dedicate a generi differenti, così da soddisfare i gusti di tutti e animare l’intero centro del paese. A completare il programma ci saranno gruppi folkloristici itineranti, attività dedicate alla scoperta del territorio, truccabimbi e tante proposte pensate sia per gli adulti sia per i più piccoli. L’obiettivo è regalare a tutti un pomeriggio e una serata di divertimento, confidando naturalmente anche nel bel tempo.