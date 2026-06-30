Crochet sotto l’ombrellone, cinque idee da fare con meno di un gomitolo

Il conto alla rovescia prima delle vacanze è iniziato per molti. Che la meta sia la spiaggia, la montagna o semplicemente il terrazzo di casa, l’elemento in comune è che abbiamo più tempo da sfruttare per noi stessi o per dedicarci a qualche attività che coinvolge la creatività.
Per trascorrere qualche ora senza notifiche non c’è nulla di meglio di un’attività manuale, ma come gli appassionati di handmade sanno bene, non è quasi mai possibile riempire le valigie di materiali e strumenti per il fai da te. La soluzione? Puntare su progetti di piccole dimensioni e che richiedono un’attrezzatura ridotta: occupano pochissimo spazio nello zaino o nella borsa da spiaggia, si completano anche nell’arco di un pomeriggio e, nel caso dell’uncinetto, permettono di utilizzare quei filati avanzati che spesso non sappiamo come sfruttare. Con l’uncinetto, infatti, basta pochissimo per ottenere soluzioni creative : un gomitolo, un solo uncinetto e qualche momento di relax sono gli “attrezzi” - più che sufficienti - per dare vita a creazioni uniche. Inoltre, uno dei tanti aspetti positivi è che i progetti che realizziamo custodiscono sia il tempo che abbiamo speso per portarli a termine, sia il ricordo. Possono diventare quindi perfetti souvenir , da conservare per sé o da regalare a una persona cara al ritorno dalle vacanze.
Ecco allora cinque proposte che possono essere realizzate con un solo gomitolo e un solo uncinetto:
Cestino all’uncinetto
Quando penso ad un progetto semplicissimo e veloce all’uncinetto la prima idea che mi viene in mente è quella del cestino . È sempre utile per organizzare piccoli oggetti sulla scrivania, in bagno o sul comodino. Se fatto a mano, poi, dona un tocco speciale a qualsiasi contesto. Cambiando il filato, il colore e le dimensioni può adattarsi facilmente a svariati utilizzi e diventare anche un elegante elemento decorativo, inserendosi bene in molti stili diversi di arredamento. Una matassa di fettuccia da pochi euro è più che sufficiente per realizzare un cestino di piccole dimensioni. Personalmente consiglio di utilizzare della fettuccia (in lycra o cotone) oppure del cordino per realizzare i cestini, in modo che il risultato finale sia piuttosto rigido e mantenga la forma senza “afflosciarsi”.
Questi piccoli progetti possono essere dei suggerimenti validi non solo per le vacanze, ma anche per tutte quelle occasioni in cui vorremmo ingannare le attese evitando di scrollare il cellulare. Lo scorso dicembre, ad esempio, lasciando sempre in borsa delle piccole matasse da 100 grammi e facendo solo qualche maglia per volta nei momenti di pausa, ho realizzato dei cestini di tutti i colori. Non ho dedicato delle ore esclusivamente a questa attività, ma ho semplicemente sfruttato i “tempi morti” della giornata: il risultato è stato quello di ritrovarmi con tanti cestini fatti a mano pronti per diventare regali di Natale.
Ciondoli all’uncinetto
Negli ultimi anni è esplosa la moda dei charm: ciondoli da appendere a borse, zaini e mazzi di chiavi. Vistosi e colorati, talvolta sfacciatamente pacchiani, spopolano grazie alla nostalgia degli anni Novanta e a quel bisogno tutto attuale di sdrammatizzare la quotidianità con oggetti ironici e giocosi (ne ho parlato più approfonditamente nel mio articolo sul DAS). Se lo charm è realizzato a mano rappresenta un autentico tocco di stile: può aggiungere brio ad una borsa noiosa, trasformarsi in un portachiavi originale o diventare il tratto distintivo di uno zaino altrimenti anonimo. E’ uno dei progetti più veloci da realizzare e permette di personalizzare moltissimi oggetti con un dettaglio handmade che non mancherà di suscitare curiosità. Per richiamare l’estate possiamo creare uno charm a tema “mare”: conchiglie, delfini, stelle marine, barche a vela in miniatura, una piccola àncora oppure un salvagente. Online si trovano moltissimi esempi per realizzarli all’uncinetto.
Ecco alcuni tutorial in italiano con la descrizione dei passaggi:
Custodia morbida per occhiali
Perfetta per gli occhiali da sole o per riporre quelli da vista durante una nuotata, una custodia all’uncinetto è l’ideale per unire l’utile al dilettevole: protegge le lenti dai graffi ed è molto semplice da realizzare. Funziona benissimo anche come custodia in cui inserire il cellulare e provare a dimenticarlo per un po’.
Sottobicchiere o sottopiatto
Se siamo alle prime armi con l’uncinetto questo progetto fa al caso nostro: è sufficiente conoscere i punti base per creare un pezzo circolare o rettangolare che, a seconda delle dimensioni, può essere utilizzato come sottobicchiere, sottotazza o piccola tovaglietta. Un’ottima opzione per principianti può anche essere quella di creare una mattonella quadrata (qui, il tutorial per realizzarne una).
Le mattonelle, già perfette da sole come sottotazza, se cucite l’una accanto all’altra possono dare vita a coperte, camicette, tovaglie, borse e a tantissimi altri progetti.
Portamonete, porta-cuffie, porta-tutto
Un unico progetto, tante possibilità d’uso. Grazie alle sue dimensioni compatte, questo piccolo contenitore realizzato a mano è una soluzione creativa per tenere in ordine monete, auricolari, piccoli gioielli o altri oggetti che tendono a perdersi nella borsa. Un’idea facile, pratica e versatile.
Non servono grandi quantità di materiale per dare spazio alla manualità, e nemmeno tanto tempo: a volte è proprio un piccolo progetto a regalare le maggiori soddisfazioni.
Allora non ci resta che scegliere il filato, infilare uncinetto e gomitolo in borsa e concederci qualche momento creativo: tra i ricordi più belli di quest’estate potrebbero esserci proprio quelli realizzati con le nostre mani.