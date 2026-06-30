Crochet sotto l’ombrellone, cinque idee da fare con meno di un gomitolo

Per trascorrere qualche ora senza notifiche non c’è nulla di meglio di un’attività manuale, ma come gli appassionati di handmade sanno bene, non è quasi mai possibile riempire le valigie di materiali e strumenti per il fai da te. La soluzione? Puntare su progetti di piccole dimensioni e che richiedono un’attrezzatura ridotta: occupano pochissimo spazio nello zaino o nella borsa da spiaggia, si completano anche nell’arco di un pomeriggio e, nel caso dell’uncinetto, permettono di utilizzare quei filati avanzati che spesso non sappiamo come sfruttare. Con l’uncinetto, infatti, basta pochissimo per ottenere soluzioni creative : un gomitolo, un solo uncinetto e qualche momento di relax sono gli “attrezzi” - più che sufficienti - per dare vita a creazioni uniche. Inoltre, uno dei tanti aspetti positivi è che i progetti che realizziamo custodiscono sia il tempo che abbiamo speso per portarli a termine, sia il ricordo. Possono diventare quindi perfetti souvenir , da conservare per sé o da regalare a una persona cara al ritorno dalle vacanze.