Roberta Frigeni: «La storia diventa patrimonio quando è condivisa»

RF: Il passaggio da “sistema diffuso” a ecosistema segna una trasformazione sostanziale: museo e comunità non sono più realtà separate, ma parti di un unico organismo: il museo serve la città perché ne custodisce un patrimonio che le appartiene e deve esserle restituito. In questa dinamica, l’accessibilità non è un esito ma un principio fondativo, il primo servizio, la stella polare che orienta ogni scelta. Già dal 2017, attraverso un partenariato pubblico-privato particolarmente lungimirante con Fondazione Sestini, il museo ha intercettato con anticipo ciò che la museologia avrebbe poi riconosciuto come centrale, attivando piani triennali continui di digitalizzazione e catalogazione che, senza la pressione emergenziale del PNRR, hanno prodotto una crescita strutturata e coerente: 220.000 immagini digitalizzate e 126.000 catalogate, accessibili gratuitamente secondo standard internazionali. Ma questa accessibilità si regge su una vera e propria catena del valore, che parte dalla conservazione, con depositi climatizzati e infrastrutture avanzate, e si traduce in forme di restituzione come il visible storage, che rende visibile il lavoro archivistico oltreché il patrimonio. Il portale dell’archivio, nato in anticipo sui tempi, rappresenta oggi una soglia di accesso orizzontale e gratuita, ampliata tra 2024 e 2025 grazie all’accordo con la Camera di Commercio in un sistema integrato che comprende fotografie, archivi documentali, oggetti e cartografia. L’accessibilità si configura così come diritto reciproco e pratica concreta di restituzione del patrimonio, con una traiettoria che mira ora a colmare lo scarto tra virtuale e fisico, attraverso l’apertura dei depositi rifunzionalizzati.