Vent’anni di «MusicAlmenno»: un viaggio fra amicizia e scelte vincenti

Quest’anno l’«Orchestra MusicAlmenno» festeggia vent’anni di attività, e per celebrare questo importante traguardo è nata la rassegna « Note di un viaggio che dura 20 Anni », un itinerario concertistico che, da maggio a dicembre 2026, animerà il territorio di Almenno San Bartolomeo con un’ampia e articolata proposta musicale: «fin da subito – prosegue Mazzoleni – ci siamo chiesti come poter festeggiare questo traguardo. Abbiamo deciso di ospitare, in una serie di appuntamenti, i diversi gruppi con i quali abbiamo avuto il piacere di collaborare in vent’anni, ad esempio l’orchestra “Città di Dalmine”, l’orchestra “Crespi d’Adda”, il Coro San Giuseppe di Costa Valle Imagna, il Coro San Giorgio di Acquate (LC), il Coro MaxVokal di Monaco di Baviera, oltre all’orchestra del Liceo “Tenca” di Milano». Il cartellone è composto da sette appuntamenti tutti svolti sul territorio di Almenno San Bartolomeo, nel quale si ripercorre la storia e l’identità dell’orchestra: una proposta variegata «per tutti i palati» - dal sinfonismo alla produzione corale, dal barocco alle colonne sonore contemporanee – in una rassegna pensata per valorizzare il territorio e condividere un viaggio che continua nel tempo.I primi due appuntamenti (sabato 30 maggio e sabato 6 giugno) hanno visto il coinvolgimento dì due realtà lombarde: l’orchestra Liceo C. Tenca di Milano (con un programma dedicato all’immaginario musicale del Novecento) e il coro San Giorgio di Acquate (Lecco), in un programma vocale incentrato sul repertorio contemporaneo.