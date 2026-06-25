Torna «Giocarteatro», due sere d’estate per immaginare e crescere

In un’estate piena di stimoli, attività e occasioni di svago, scegliere una serata dedicata al teatro può sembrare una piccola cosa. Eppure spesso sono proprio le esperienze condivise a lasciare il segno più profondo. Il teatro chiede qualcosa che oggi è sempre più raro: attenzione. Invita a osservare, immaginare, ascoltare. Aiuta a dare un nome alle emozioni e ad allenare l’empatia. Permette di incontrare punti di vista diversi e di fare domande senza la necessità di trovare subito una risposta. E poi offre qualcosa che nessuno schermo può replicare completamente: la presenza. Attori e pubblico che condividono lo stesso spazio, lo stesso tempo, la stessa storia. E forse è questa la magia che continua a rendere il teatro un’esperienza speciale per ogni età.