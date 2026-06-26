In via Galimberti si riduce lo spreco alimentare e si costruisce l’inclusione sociale

«Abbiamo accolto un gruppo di ragazze e ragazzi – spiega riferendosi a un incontro con studenti delle scuole superiori - tendenzialmente per attività ludiche e pratiche, altrimenti c’è il rischio che si annoiano. Si ragionava sullo speco alimentare, su cosa si può fare per limitarlo. Poi è arrivato il momento di sporcarsi le mani… e lì c’è stato puro caos generativo». Gli studenti hanno svuotato i furgoni delle donazioni per rifornire La Dispensa, racconta. Dalla sua voce emerge quanto si riesca a entrare in sintonia anche con realtà molto diverse dalla propria e con degli adolescenti, talvolta difficili da coinvolgere. «Secondo me è stato uno dei momenti più belli – ricorda – I ragazzi sono “rumorosi” ma al tempo stesso si divertono e rimangono meravigliati da quanto materiale viene scartato». Non è solo Raffaele a incontrare gli studenti, ma anche i volontari hanno un ruolo fondamentale nelle attività con le scuole: sono tendenzialmente persone in pensione, quindi si crea anche uno scambio generazionale. «Far incontrare ragazze e ragazzi giovani con volontari pensionati e metterli davanti a un furgone pieno di cibo scartato, ma ancora buono, è tra le cose più emozionanti del mio lavoro». Alla fine succede sempre che gli studenti lascino a malincuore La Dispensa.