La concordia raccontata nell’«Atlante» di Maurizio Donzelli

«Ci siamo interrogati su come tradurre il valore della concordia in un’esperienza artistica contemporanea. L’opera di Donzelli offre un’interpretazione molto originale del tema della comunità: nelle sue opere convivono immagini, forme, colori, materiali e tecniche differenti che riescono a trovare armonia proprio attraverso le loro peculiarità. La sua ricerca racconta la molteplicità e la complessità della realtà, così come accade all’interno di una comunità - spiega Anna Bertulini, curatrice della mostra insieme a Giovanni Berera -. Per questo abbiamo scelto il titolo «Atlante». Non un atlante geografico tradizionale, ma un insieme di mappe fatte di relazioni, frammenti e prospettive diverse. L’atlante diventa quindi un esercizio dello sguardo, un invito a riconoscere nella varietà delle forme, dei segni e delle relazioni il principio generativo di una comunità. È anche un modo per osservare Bergamo attraverso le connessioni che uniscono luoghi, storie e persone».