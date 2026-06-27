L’arte del gelato…in cammino!

Fortunatamente gli spazi di manovra sono abbastanza ampi da consentirmi di scattare alcune foto senza intralciare il lavoro. Giancarlo esordisce con un “mantra” ineccepibile: «Non esiste il gelato più buono del mondo. Esistono infiniti modi di produrre gelato, ciascuno legato alle ricette del gelatiere e alle sue scelte. È un po’ come per le pizze. Ogni pizzaiolo ha i suoi segreti e i suoi metodi di lavorazione e, soprattutto, ogni cliente ha il suo gusto. Tuttavia fondamentali risultano sempre la qualità delle materie prime e la maestria del gelatiere». Mentre Giancarlo procede nella lavorazione mi illustra il suo operato: «La mattina inizio con i gelati di frutta per lasciare poi spazio, a fine mattinata, alla lavorazione delle creme. Questo per evitare la contaminazione degli altri prodotti con il latte». Sul bancone ci sono i limoni tagliati, pronti da spremere, le cassette con le pesche, i secchi con le albicocche e le fragole.