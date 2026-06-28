Il fenomeno delle notti tropicali: quali sono le cause e dove “rifugiarsi” a Bergamo

Si può infatti riscoprire il Parco dei Colli di Bergamo e la sua rete di percorsi: dalle rive del torrente Quisa fino al Colle di Sombreno; da Porta Sud fino al Colle dei Lochis e Villa Bagnada; oppure dalla sede del parco nell’ex monastero di Valmarina fino al Monte Bastia e alla Ramera di Ponteranica. Altra alternativa sono le piste ciclabili, da quella cittadina a quella della Val Seriana e della Val Brembana, ma anche i percorsi dei laghi e le sponde dei fiumi (soprattutto per farci un buon picnic in compagnia). Optate anche per gite fuori porta, in montagna, come nella Valle del Freddo o in Val Vertova, ricche di una biodiversità autoctona. Se, invece, volete rimanere in città, un giro che può lasciare piacevolmente colpiti è quello che collega San Vigilio fino ad Astino, oppure Colle Aperto al quartiere Loreto. Per evitare il caldo dell’auto e il congestionamento del traffico cittadino un’opzione piuttosto gettonata (sebbene non nelle ore di punta) è la bicicletta. Potreste approfittando delle opzioni di bike sharing che offre la città come la BiGi o i monopattini elettrici. Anche l’accesso alle Mura veneziane può essere una soluzione, così come gli spalti estivi con ristorazione, i belvederi bastionati e le aree ombreggiate dai filari alberati. Allo stesso modo, parchi e spazi attrezzati diffusi nei quartieri offrono momenti di sollievo, gratuiti e talvolta palcoscenico di eventi cittadini. Luoghi ideali per organizzare spuntini e attività all’aperto nelle ore più fresche del mattino o in serata.