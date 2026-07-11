Danzando tra la Valtellina e la Val Brembana

Perché proprio in terra di Valleve è sorto un oratorio dedicato a San Simone? Ebbene: Cambrembo, Valleve e Branzi sono località in cui per secoli si è lavorata (e si lavora tuttora) l’ardesia estratta nelle cave per realizzare le famose piöde , le lastre di pietra di colore azzurrato utilizzate come copertura dei tetti. Giovanni da Lezze nel 1596 le chiamava «laste azure per coprir case». Questi erano anche luoghi in cui l’attività dei boscaioli era molto richiesta sia perché esistevano alcuni forni fusori che andavano alimentati con carbone da legna sia perché la copiosa portata d’acqua del fiume Brembo consentiva la fluitazione dei tronchi tagliati. A tal riguardo il da Lezze affermava: «…in questa Val Leffe si tagliano borre circa 3000 quali si conducono per il fiume sin a Ponte S.to Pietro». Val Leffe sta per Valleve e deve il suo nome al termine di origine preceltica lev (modificato anche in lef) nel significato di “fiume che ha tendenza a inondare”…e la storia del Brembo è ricca di piene e inondazioni devastanti!