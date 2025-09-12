Lo sport che unisce: a Cologno al Serio una giornata per giocare, includere, partecipare

Un fine decisamente nobile, che punta a trasformare «Lo Sport in Centro» non solo in un momento di svago e divertimento, ma anche di consapevolezza, in particolare verso tutte quelle persone che faticano a trovare uno spazio nell’ambito sportivo e agonistico a causa di ostacoli che oggi non dovrebbero persistere. «Abbiamo partecipato a un bando promosso dal Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza, dedicato nello specifico all’organizzazione di eventi sportivi di questo genere, dove il tema dell’integrazione e della partecipazione di persone diversamente abili è una delle caratteristiche predominanti. Abbiamo ottenuto un contributo e a quel punto abbiamo potuto dare il via a questa iniziativa – racconta l’assessore – Il messaggio che vogliamo lanciare con questa manifestazione è infatti duplice. Da una parte mandare un invito a coloro che non praticano sport e sono in un’età adeguata per avvicinarsi, provando gratuitamente le discipline presenti, il tutto con il supporto di atleti, personale specifico, allenatori e docenti. Dall’altra iniziare a considerare come una disabilità possa essere superata attraverso lo sport, che rappresenta un facilitatore per avvicinarsi sia alla pratica agonistica che al gioco».