Musica e gastronomia a Palosco sotto le stelle di San Lorenzo

Una settimana di musica a lume di candela, dance per scatenarsi, spettacoli che omaggiano il mondo del cinema e ancora buon cibo da condividere e momenti dedicati alla spiritualità. Una settimana che culmina con lo sguardo verso il cielo per ammirare i fuochi d’artificio e le stelle cadenti nella notte di San Lorenzo, patrono di Palosco a cui è dedicata la «Sagra di San Lorenzo». Appuntamento dal 2 al 10 agosto in Piazza Castello, con sette giorni resi possibili dai tanti volontari e volontarie e dall’associazione San Lorenzo Eventi con il supporto dell’amministrazione comunale, degli Alpini, della Protezione civile.
Un appuntamento che quest’anno diventa maggiorenne: «festeggiamo l’edizione numero diciotto e non potremmo esserne più felici – spiega Ivan Pedroni, presidente dell’associazione San Lorenzo Eventi – nel tempo la manifestazione ha continuato a crescere, tanto che abbiamo dovuto allargarci e cambiare piazza; oggi che la festa si è spostata vicino al castello sono migliaia le persone che arrivano da tutto il territorio per assistere agli spettacoli o anche solo cenare alla sagra».
Dalle candele alla dance
Tra le proposte della festa una serata in cui ascoltare grandi capolavori della musica classica a lume di candela: è il «Concerto Candlelight», in programma il 4 agosto alle 21 nella corte di Palazzo Cherio, in via Marieni 5, dove alle 21.30 si esibiranno due giovani pianisti, Giovanni Signorelli e Gabriele Copparoni circondati dalla luce delle candele in un’atmosfera raccolta e intima. Ancora grande musica in programma il 9 agosto alle 21.30 in piazza Castello, con un «Omaggio a Ennio Morricone» firmato dai solisti dell’Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane, un viaggio tra le memorabili colonne sonore di un maestro del cinema italiano. Spenti i rilfettori, la serata si concluderà con il falò di San Lorenzo a mezzanotte.
Spazio anche ad atmosfere più pop con «Live show Teens Party», una serata dedicata agli anni Duemila in programma il 7 agosto, con le hit più famose e le atmosfere di Disney Channel con i testi delle canzoni che scorreranno sullo schermo, pronte da cantare in coro. La sera dell’8 invece si farà un salto indietro di dieci anni, arrivando ai ‘90 con «Love generation live show», una serata tutta da ballare con la musica di Gigi d’Agostino, Eiffel 65, Gabri Ponte.
«Abbiamo pensato a un programma di appuntamenti che possa incontrare i gusti di più persone possibili – spiega Pedroni - passando dalle atmosfere a lume di candela, a Morricone che può piacere agli adulti, agli appuntamenti tutti da ballare per i giovani. La nostra festa infatti è una festa per tutti».
Arrosto e casoncelli a cena
Durante tutte le serate della sagra si potranno gustare manicaretti in Piazza Castello, ma per chi vuole provare qualcosa di diverso, ama la gastronomia e vuole fare quattro passi da non perdere è «Camminar Cenando», una passeggiata gastronomica di cinque chilometri per le vie del paese in programma il 6 agosto dalle 18.30. L’appuntamento è al castello con la registrazione, per poi gustare una portata per ognuno dei sette punti di ristoro: si parte con l’aperitivo all’Hostaria Il Mulino, un antipasto al Parco Rilloglio e un classico primo come i casoncelli al parco Alpini. Si passa poi al parco della scuola media per un gustoso arrosto con patate. Qualche passo ancora e spazio al digestivo, alla frutta e in chiusura, un semifreddo in Piazza Castello. (Contributo 17 euro, iscrizione obbligatoria nella segreteria del comune dalle 9.30 alle 12.30 il 4 e il 6, data dell’evento, ci si potrà iscrivere anche in piazza dalle 18 alle 19).
Il Santo Patrono, i fuochi e le stelle
«Un momento molto sentito in paese è quello della giornata dedicata al Patrono – spiega Pedroni - Il 10 agosto, in cui si celebra San Lorenzo, la manifestazione culminerà con la celebrazione religiosa e la processione lungo le vie del paese. Durante la giornata poi seguirà la premiazione del concorso fotografico, i riconoscimenti agli sportivi paloschesi e la consegna delle benemerenze civiche dedicate alle persone che più hanno contribuito al bene della comunità».
Per chi lo desidera si potrà cenare in piazza prima di assistere a «Incantarte», un appuntamento che mescola magia orientale, ombre cinesi, disegni sulla sabbia e giocoleria, a cui seguiranno i tradizionali fuochi d’artificio. Lo spettacolo poi proseguirà sempre in cielo, con le stelle cadenti che nelle notti di inizio agosto accendono il buio.
«La festa di San Lorenzo è possibile grazie a numerose persone che prestano la loro collaborazione a titolo volontario – conclude Pedroni – Un grazie anche ai nostri sponsor che ringraziamo e che proprio per il bene della comunità hanno deciso di impegnarsi e sostenere questa bella iniziativa».
Informazioni: www.comune.palosco.bg.it