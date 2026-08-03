Musica e gastronomia a Palosco sotto le stelle di San Lorenzo

Durante tutte le serate della sagra si potranno gustare manicaretti in Piazza Castello, ma per chi vuole provare qualcosa di diverso, ama la gastronomia e vuole fare quattro passi da non perdere è «Camminar Cenando», una passeggiata gastronomica di cinque chilometri per le vie del paese in programma il 6 agosto dalle 18.30. L’appuntamento è al castello con la registrazione, per poi gustare una portata per ognuno dei sette punti di ristoro: si parte con l’aperitivo all’Hostaria Il Mulino, un antipasto al Parco Rilloglio e un classico primo come i casoncelli al parco Alpini. Si passa poi al parco della scuola media per un gustoso arrosto con patate. Qualche passo ancora e spazio al digestivo, alla frutta e in chiusura, un semifreddo in Piazza Castello. (Contributo 17 euro, iscrizione obbligatoria nella segreteria del comune dalle 9.30 alle 12.30 il 4 e il 6, data dell’evento, ci si potrà iscrivere anche in piazza dalle 18 alle 19).