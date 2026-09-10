Torna «Lungo il Viale», tra i sapori della terra e i sentieri della memoria

Sono previste due camminate alla scoperta del Monte Canto, sabato 12 settembre alle 15.30 e domenica 13 alle 9.30, accompagnate da una guida naturalistica GAE. È un modo per mettere in relazione il momento della festa con la dimensione più lenta del paesaggio: quella in cui la collina non è soltanto uno sfondo, ma un ambiente da attraversare e osservare. Ci sono poi le visite al borgo storico: sabato alle 16.30 è prevista una visita teatralizzata, mentre domenica alle 15 sarà possibile partecipare a una visita guidata. Anche in questo caso l’intento è quello di allargare lo sguardo. Mapello conserva infatti un centro storico nel quale sono ancora leggibili diverse stratificazioni del passato, dalla storia più antica fino alle tracce della presenza romana e alla struttura del borgo medievale.