Un incontro per comprendere i costi ambientali delle guerre

«Gaza è un caso di distruzione totale e strutturale», afferma Vignarca, che spiega: «Alcune stime parlano di sette anni solo per rimuovere i 60 milioni di tonnellate di macerie».



L’inquinamento, in questo caso, è sia diretto che indiretto. Diretto, perché «già nei primi 120 giorni della campagna militare israeliana sono state prodotte almeno 420.000 tonnellate di CO₂ equivalente» (un recente studio ha fatto presente che ci sono al mondo 26 Stati che singolarmente hanno prodotto meno emissioni in un intero anno).