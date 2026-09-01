Un tuffo nel passato tra castelli, fortezze, mura e fossati

Le giornate sono anche l’iniziativa perfetta per unire i vari territori riannodando un filo che li lega da secoli e che, grazie a questi eventi, si rafforza ulteriormente dando risalto a vere e proprie “perle” del territorio. «La ripartenza di settembre rappresenta una nuova occasione per tornare a incontrare visitatori affezionati e nuovi curiosi, con una proposta che comprende non solo la visita ai nostri castelli e borghi, ma una vera esperienza fatta di storia, paesaggio, cultura, eventi e tradizioni locali. È un segno importante di continuità nell’offerta di promozione del territorio e di valorizzazione culturale che dura da oltre dodici anni – aggiunge Togni – Il risultato è possibile grazie alla collaborazione tra Comuni, associazioni, professionisti e volontari che continuano a mettere a disposizione competenze, tempo e passione. È proprio questa rete, costruita negli anni, a rendere il circuito sempre più riconoscibile e attrattivo e a permettere ai visitatori di scoprire luoghi spesso fuori dai principali percorsi turistici, ma capaci di sorprendere per la loro dimensione di autenticità».