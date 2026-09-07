Una Bergamo senza ostacoli: la città si scopre con la «Zerogradini»

Lungo l’intero tracciato saranno, inoltre, presenti oltre cinquanta realtà tra associazioni, cooperative sociali, enti e gruppi impegnati sui temi legati all’inclusione sociale. Le varie postazioni diventeranno occasioni di incontro e confronto con il pubblico, offrendo informazioni, materiali divulgativi e la possibilità di conoscere da vicino attività e progetti che operano quotidianamente sul territorio. «La Zerogradini è molto più di un percorso accessibile», spiega Marco Sala, operatore del Progetto di Inclusione Sociale del Comune di Bergamo. «È un’occasione per rendere visibile il lavoro di una rete straordinaria di associazioni e realtà del territorio e per dimostrare concretamente che l’inclusione può essere favorita attraverso la collaborazione tra istituzioni, volontariato e cittadini».