Benvenute comunità energetiche... anche a Bergamo

Uno dei futuri possibili per l’Italia è iniziato lo scorso marzo, in un piccolo comune della provincia di Cuneo, Magliano Alpi, dove è stata inaugurata la prima Comunità energetica rinnovabile (Cer) d’Italia , aprifila per numerose altre amministrazioni che stanno avviando reti locali per la produzione democratica di energia. Nate per dare una risposta diversa alla richiesta di energia, mettendo i cittadini al centro della transizione, le comunità energetiche hanno recentemente ricevuto il via libera del Consiglio regionale della Lombardia , che ha approvato all’unanimità una legge per favorire l’autonomia energetica della Regione.