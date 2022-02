Mobilità elettrica: per uno stile, anzi, un piacere di guida diverso

Q4 e-tron si adatta inoltre alla perfezione alla guida su un territorio montuoso come quello sondriese. Merito del sistema di frenata rigenerativa . “In montagna, anticipi energia che ti verrà in parte resa. Consumi in salita, ma poi, quando arrivi in cima, ti trovi a sfruttare l’energia di recupero in fase di discesa” . Spesso si sente dire che un clima rigido influenza negativamente l’autonomia del pacco batteria di un’auto elettrica. Il freddo invernale, tuttavia, non sembra incidere particolarmente sull’accumulatore. “Basta tenere l’auto in garage e la differenza con l’estate quasi non si sente” , rivela Copes. Addirittura, in inverno, l’auto elettrica gode di più vantaggi rispetto alle colleghe termiche . Proprio per la presenza delle batterie, il baricentro di un’EV è più basso: la vettura risulta più quindi confortevole, più maneggevole, e piacevole da guidare.