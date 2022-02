Creattiva, dove le idee prendono forma e le mani realizzano vere opere d’arte

La Fiera sarà aperta dalle 9.30 alle 18.30 da giovedì a sabato, mentre la domenica si chiuderà alle 18. Il prezzo del biglietto per Creattiva è di 10 euro (biglietto intero, 8 euro online); 6 euro per bambini 10-13 anni, adulti over 65 e gruppi con più di 25 persone (biglietto ridotto plus, 5 euro online). Ci sarà infine un biglietto Happy Hour con ingresso a partire dalle 16.30: 5 euro (4 euro online). L’ingresso è gratuito per i bambini di età inferiore ai 10 anni. Le proposte di Creattiva sono per tutti : per questo, per i visitatori muniti di certificato attestante il grado di invalidità e per i loro accompagnatori sono previsti biglietti gratuiti o a un prezzo ridotto.