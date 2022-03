In Fiera, il murales di una rosa che “respira” e “parla”

Il murales visibile presso la Fiera di Bergamo nasce per sensibilizzare al tema della violenza contro le donne ed è promosso da JTI Italia e Save The Planet in collaborazione con le amministrazioni locali e Promoberg. Spiega Oliana Maccarini , presidente di Aiuto Donna: “Secondo i dati Istat almeno una donna su 3 nella propria vita è stata vittima di abusi e negli ultimi due anni abbiamo visto il fenomeno crescere in modo esponenziale. Ecco perché diciamo che quest’opera “parla”: il labirinto al cui interno è racchiusa la rosa ci rappresenta, ma soprattutto grazie al QR Code l’opera comunica con tutte le donne, mostra che una via d’uscita è possibile ed è a portata di click, in modo anonimo e immediato” .