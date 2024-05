Nel laboratorio di liuteria di Silvia Zanchi. La magia del dare voce a una chitarra

Le prospettive sul futuro cambiano alla svelta. Internet in casa Zanchi non è ancora arrivato, ma grazie a un’amica, Silvia scopre che a Milano esiste una scuola dove “fanno le chitarre”: la Civica Scuola di Liuteria . «Se penso alla modalità con cui ho mandato la mia lettera di presentazione – ride – Adesso, se devi mandare qualcosa di importante, utilizzi una raccomandata con ricevuta di ritorno, carichi un curriculum vitae su un portale. Avevo inviato una busta normalissima: “Buongiorno, sono Silvia Zanchi, vorrei tanto iscrivermi”». Non immaginava ancora che in quella scuola non si sarebbe solo diplomata – prima in costruzione di strumenti musicali a pizzico e poi in restauro – ma sarebbe anche tornata anni dopo, come docente.