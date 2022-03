Rivedi su Eppen le dirette de L’Eco café dalla Fiera Creattiva

O ggi, venerdì 4 marzo, L’Eco café ospita i laboratori di Creattiva .

Dalle 10 alle 13 , quattro incontri con altrettanti professori del settore ed espositori della Fiera per raccontare le nuove frontiere della creatività e dell’handmade. La redazione di Eppen accompagna i più curiosi alla scoperta delle fustelle artigianali di Futura Premana Srl , delle decorazioni di Creattiva by Marta e delle collane in acciaio con i ciondoli di fiori veri di Make your style . E ancora, gli intrecci su rete di Infilando .