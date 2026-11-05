Dalla danza al nuoto paralimpico, la rinascita di Letizia Milesi

« Il motore del 2000 sarà bello e lucente, sarà veloce e silenzioso». Lucio Dalla scrive questo testo nel 1992, eppure sembra anticipare tempi, situazioni e ispirazioni. Perché Letizia Milesi, 26enne bergamasca nuotatrice, ha tutte le caratteristiche messe in musica dal cantautore bolognese. Fuori dalla musica, qui si va a Roncobello per raccontare una campionessa – nello sport e nella vita – proiettata nella danza a cui il destino prima ha sbattuto la porta in faccia, l'ha tenuta appesa ad un filo e poi le ha dato una seconda chance. Che lei ha plasmato attraverso il sostegno di tante persone e ne ha fatto un motore tanto veloce quanto silenzioso. Anche quando da celebrare ci sono ben tre medaglie agli Europei di nuoto paralimpico di Kocaeli, in Turchia. Anche quando il 26 ottobre, da nove anni, la mente torna agli istanti che l'hanno cambiata per sempre.



«Suona la campanella al termine della scuola, la solita corsa per salire sul pullman. Una spinta, quella che mi ha cambiato la vita per sempre. Sono caduta sul marciapiede. Avevo la cartella in spalla, mi ha salvato la testa ma mi ha spezzato il resto – ricorda la campionessa paralimpica Milesi – È stato come un incidente senza il poggiatesta visto che la lesione riguarda il collo. Mento contro lo sterno, testa contro le scapole poi di nuovo sterno per farmi rimanere inerme nuovamente sulle scapole. Le prime due vertebre k.o., così come l'osso del collo. Quello che quando si rompe o muori o non ti muovi più. E a me, in quella tragedia, è andata di lusso. Me l'hanno detto tutti i medici, con gli occhi lucidi: se sei viva è per la danza vista la potenza dei muscoli del collo. Nella dinamica è rimasto schiacciato il midollo a destra e infatti sono rimasta paralizzata su quel lato, emiplegia».