In cammino tra i tesori nascosti delle contrade della Val Brembilla (parte 2)

Continuiamo l’esplorazione delle contrade della Val Brembilla, iniziata la primavera scorsa, concentrandoci sulla zona di Gerosa. L’amicizia con Alice, gerosina doc, ci ha permesso di godere di un privilegio assoluto. Grazie ai suoi genitori, Rino e Franca, siamo riusciti ad avere in esclusiva le chiavi di due chiese che da tempo bramavamo visitare: il Santuario della Madonna della Foppa e l’ex chiesa di S. Maria in Montanis. La ghiotta occasione attira un buon numero di amici arrivando a formare una nutrita combriccola. Il meteo è dalla nostra parte ma giunti all’imbocco della valle una fitta nebbia ci lascia allibiti. Ci vuole un bel po’ di strada prima di tirare un sospiro di sollievo quando, sbucati dalle nubi, veniamo rallegrati dai raggi del sole mattutino. Così, giunti a Gerosa, ci concediamo un affaccio panoramico sul fondovalle tutto sommerso dalle nebbie…sono condizioni in cui ti senti un privilegiato!
Il mattino è il momento più propizio per visitare la zona perché è ben illuminata dal sole. Ci incamminiamo lungo via Santa Croce attraverso il centro storico di Gerosa (760m). èun piacere addentrarsi per le viuzze del borgo che rivela un pittoresco carattere rurale fatto di case di pietra, portali, viuzze, scalette, torri e palazzi di stampo medievale.
Raggiunta l’estremità occidentale del paese, scendiamo per l’antica mulattiera verso la contrada Mulino Basso. Questa località anticamente era un importante centro artigianale. C’erano ben quattro ruote da mulino, due nell’edificio principale e due in quello inferiore, alimentate dalla medesima condotta. Non a caso ci troviamo nella Valle dei Mulini. Poco sopra infatti si trova un altro mulino (Mulino Alto), visibile dalla strada per Blello. Al Mulino Basso si macinavano mais, frumento e nei secoli più antichi, segale e miglio. Vi erano anche un maglio e un frantoio utilizzato per spremere dalle noci l’öle de la löm, l’olio destinato a lumi e lucerne. L’opificio rimase in funzione fino al 1947.
Attraversiamo il torrente su un bel ponte di pietra e per comoda mulattiera ci incamminiamo in direzione del Santuario della Foppa. Rino ci racconta che lungo questo sentiero, nel periodo natalizio, gli abitanti di Gerosa allestiscono alcuni presepi splendidamente inseriti nell’ambiente naturale. Sono il preludio al presepe vivente che viene messo in scena la vigilia di Natale per le vie del borgo.
Aggirato un piccolo dosso, ecco apparire il Santuario della Madonna della Foppa (720m) inondato di luce. L’ambiente esterno è molto curato, segno dell’importanza che questo luogo di culto riveste per tutta la vallata. La chiesa è stata eretta nel luogo di un’apparizione mariana avvenuta nel 1558. Giunti sul sagrato, ci rechiamo dapprima alla sorgente miracolosa e poi all’ingresso laterale. Entra ora in scena Franca: con gesti che evocano una devota sacralità estrae una grossa chiave di ferro, come quelle di una volta, e procede all’apertura del portone. Sono attimi di mistica spettacolarità. L’interno, lindo e luminoso, sfoggia dipinti, statue, fiori, ceri ed un bellissimo coro ligneo intorno all’altare. Anche il soffitto è tutto decorato. Incuriosiscono, sopra il portale d’ingresso, gli stemmi di tutte le famiglie gerosine, dagli Anconetti ai Tartari, in rigoroso ordine alfabetico. I nostri accompagnatori sono tutti rappresentati da questi blasoni.
Usciamo dalla chiesa non prima di aver dato una tiratina alle corde delle campane che, quasi per incanto, iniziano un piccolo concerto sorprendentemente armonico.
L’amica Sara, pure lei con i natali a Gerosa, mi conduce sul retro della chiesa per farmi notare una pietra a mezza altezza, tutta lucida: «Si dice che sia la pietra su cui la Madonna ha posato il piede nell’apparizione. Durante la costruzione del Santuario la pietra è stata inserita nel muro in corrispondenza dell’altare all’interno. Il semplice gesto di toccarla rappresenta per il pellegrino una sorta di raccomandazione alla Madonna per auspicarne la protezione ». È interessante il fatto che questo rito devozionale non è menzionato in nessun testo storico legato al Santuario e pare invece che sia frutto della tradizione popolare.
Merita una lettura il racconto dell’apparizione secondo le parole di Cristoforo Anconetti, notaio in Gerosa nel 1821: «Con una fedele ed ossequiosa servitù meritaronsi due Verginelle abitanti nel villaggio di Gerosa, d’essere fatte degne della presenza della Madre di Dio comparsa dal cielo a confortarle. Avevano queste buone figliuole un pio uso di digiunare nei giorni precedenti alle maggiori solennità di Maria SS.ma, contente di solo pane ed acqua. Lo che esattamente osservando nel giorno primo di luglio 1558, in onore della caritatevole visita fatta dalla Vergine Maria Madre di Dio a S. Elisabetta, mentre conducevano le pecore al pascolo nel più folto di un bosco, sentironsi sorprese da un’ardentissima sete, onde nella mancanza dell’acqua si rivolsero ad implorare il refrigerio della pietà della loro Avvocata Maria. Esaudille la Madre di Misericordia, e comparsa in forma di Venerabile matrona, vestita di candido manto, fece dinnanzi ai loro piedi scaturire un vivo ruscello d’acqua dolcissima: e poiché ivi dissetate si furono prescrisse loro, che a suo nome annunziassero al popolo di Gerosa voler Ella in quel luogo una Chiesa dedicata al suo nome. Di poi mirandole, disse loro: state vigilanti, poiché passato breve spazio di tempo, sentirete la voce del vostro sposo invitarvi alle caste nozze del Paradiso, e l’accelerato vostro passaggio alla beata Eternità servirà di testimonianza alla verità della mia apparizione. Liete per il favore presente e molto più per le promesse di loro futura beatitudine, le fortunate donzelle pervulgarono fra gli abitanti il comando della Regina del Cielo, ed avendo fra pochi giorni chiusi con placidissima morte gl’innocenti giorni, il popolo di Gerosa commosso dal vedere così mirabilmente adempito il pubblicato vaticinio, eresse tosto nel luogo, ove sortì il prodigioso fonte, una chiesa sotto il titolo di Nostra Signora della Foppa di Gerosa, ove riposta onorevolmente una Immagine della Madre di Dio, attrasse anche dai paesi lontani i popoli alla sua Venerazione». Ciò che il notaio non menziona è quanto avvenne nei primi giorni di costruzione della chiesa. Si narra infatti che gli abitanti di Gerosa avessero scelto di innalzare il santuario in posizione leggermente decentrata rispetto al luogo dell’apparizione perché si potesse vedere la chiesa anche dal paese. Fatto sta che i materiali depositati nel luogo prescelto, nottetempo furono miracolosamente traslati laddove la Madonna aveva espressamente indicato, cioè presso la fonte. Questo fatto convinse gli abitanti a costruire la chiesa proprio predestinato.
Riprendiamo il cammino tornando sui nostri passi per pochi minuti fino al bivio con il sentiero diretto a Prati Airoldi (801m). Una docile salita ci guida verso la piccola contrada che, grazie a una buona opera di recupero dei fabbricati, risulta assai interessante all’occhio del viandante.
Ci portiamo poco sopra la contrada per immetterci sulla strada provinciale Gerosa-Blello che seguiamo in direzione di Gerosa. Dopo un centinaio di metri sulla sinistra (non ci sono indicazioni) si diparte una stradella chiusa da una fune metallica che si può oltrepassare agevolmente. Il tratturo diviene ben presto un sentiero che si addentra nel bosco per fuoriuscirne in prossimità della contrada Curnino Basso (935m). Netto è il contrasto tra alcune dimore diroccate e una casa mirabilmente ristrutturata. Ci avviciniamo a quest’ultima e notiamo alcune persone all’interno che, con grande cordialità, ci invitano ad entrare. È una baita di proprietà del comune di Grumello gestita dalla sezione Cai della Valcalepio. I soci sono saliti quassù per trascorrere il weekend. A giudicare dal ben di Dio che hanno sui tavoli si prospetta una due giorni molto impegnativa…
Il nostro prossimo obiettivo è la contrada Curnino Alto. Per raggiungerla occorre transitare a fianco del cimitero di Blello, occasione imperdibile per una breve deviazione alla chiesa di Blello (951m), piccolo gioiello di architettura religiosa e civile rurale.
Tornati al cimitero, saliamo per la comoda stradella alla volta di Curnino Alto (1018m), un pugno di case rustiche circondato da pascoli rigogliosi. Ci troviamo sul sentiero 571. Dalla contrada saliamo ancora fino a raggiungere la bocchetta di Piazzacava (1146m) non prima di un’altra imperdibile deviazione alla panoramica cima del monte Castello (1218m). Questo segmento, dalla chiesa di Blello alla bocchetta di Piazzacava, è stato ben descritto in questo precedente articolo.
Alla bocchetta, dopo una sbirciatina al bel roccolo, seguiamo le indicazioni del sentiero 592D che, mantenendosi sul versante brembillese della vallata, conduce ai pascoli di Giaperto. Il 592D corre immerso nel bosco e transita sotto alcune pareti rocciose da cui scendono due suggestive cascate. È la medesima acqua che un tempo alimentava i mulini di Gerosa. Per raggiungere Giaperto occorre solo questa attenzione: oltrepassata la valle, al termine del tratto pianeggiante bisogna abbandonare il 592D (che inizia la discesa verso Gerosa) e risalire una decina di metri per intercettare la strada agrosilvopastorale che conduce a Giaperto.
Giaperto (1080m) si rivela un luogo magico: pascoli soavi e assolati ove regnano quiete e armonia. Dai suoi prati si gode di una vista strepitosa sulla valle Brembilla e la pianura. È proprio qui che l’amico Carlo, due anni fa, ha acquistato una baita che sta ristrutturando con grande passione. Insieme a Sara ci hanno anticipato nel percorso per imbandire una tavolata al tepore del sole autunnale. Ad allietare la compagnia gli squisiti casoncelli fatti a mano, il salame e i formaggi acquistati stamattina presso la bottega di alimentari della famiglia Pesenti Bolò a Gerosa. Questo negozio è un autentico frammento di storia vissuta, luogo di incontri quotidiani, caposaldo di comunità. Insieme a tante altre botteghe delle nostre valli rappresentano presidi silenziosi che accompagnano intere generazioni e che meritano attenzione e sostegno. E lasciatemelo dire, ne vale assolutamente la pena!
Un buon caffè corretto grappa è quello che ci vuole prima di riprendere il cammino alla volta di Gerosa. Seguiamo la cementata che scende in paese. Poco prima di giungere nel borgo ci attende un’ultima chicca di giornata: la ex chiesa di S. Maria in Montanis. Costruita nel XIV secolo in stile tardo romanico è stata ampliata e trasformata durante il periodo barocco. La chiesa fu parrocchiale di Gerosa fino al 1700. Nel corso dei secoli però il paese si sviluppò più in basso e, per le funzioni, venne preferita la chiesetta di S. Croce, in centro al paese, poiché risultava molto scomodo per i fedeli salire fin quassù.
S. Maria in Montanis vide così un progressivo ridimensionamento delle celebrazioni religiose culminato con la consacrazione della nuova parrocchiale di Gerosa nel 1930. Da allora venne abbandonata al proprio destino, esposta inevitabilmente a crolli e depredazioni. La chiesa è oggi al servizio della comunità dopo che il Comune, attuale proprietario dell'edificio, ha provveduto recentemente al suo restauro. All’esterno la chiesa appare in ordine e ben sistemata. Dell’impronta originale romanica rimane solo il campanile di pietra che cela un’apprezzabile bifora rivolta a monte.
Sul sagrato Franca ritorna protagonista e, come una premurosa padrona di casa, provvede all’apertura del portone. Entriamo in rispettoso silenzio: spogliata di ogni arredo sacro, la chiesa si presenta oggi come un edificio scarno e rattoppato che tuttavia sorprende per l’atmosfera che riesce a creare. Si coglie lo splendore di un tempo osservando quel che rimane degli intonaci e delle decorazioni barocche ma soprattutto ammirando il pregevole affresco quattrocentesco affiorato durante i lavori di restauro.
Bisogna sapere che la chiesa custodisce, ancora non per molto, le sculture che l’artista sudafricana Bianca Bondi ha voluto realizzare in questo contesto per celebrare l’evento «Pensare come una montagna»
Il progetto «Graces for Gerosa», promosso dalla GAMeC nel biennio 2024-25, ha coinvolto alcune comunità locali in un’interazione con artisti internazionali sui temi della sostenibilità e della collettività nei contesti montani. Nella fattispecie Bianca Biondi ha realizzato sette calchi di gesso riproducenti le sagome di altrettanti giovani abitanti del paese in atteggiamento danzante. L’armonia con cui quest’installazione artistica si inserisce nello scenario della chiesa sconsacrata è davvero sorprendente. Peccato solo che le statue vengano tra poco ricollocate in un’altra sede, in un contesto probabilmente meno affascinante di questo.
È giunta l’ora del ritorno e ci dirigiamo a Gerosa dove, con l’animo ricolmo di gratitudine e gli occhi illuminati da tanto splendore, ci congediamo dagli amici.
P.S. l’itinerario qui descritto è lungo 11km con 650m di dislivello positivo.
Tutte le foto sono di Camillo Fumagalli