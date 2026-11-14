In cammino tra i tesori nascosti delle contrade della Val Brembilla (parte 2)

Merita una lettura il racconto dell’apparizione secondo le parole di Cristoforo Anconetti, notaio in Gerosa nel 1821: «Con una fedele ed ossequiosa servitù meritaronsi due Verginelle abitanti nel villaggio di Gerosa, d’essere fatte degne della presenza della Madre di Dio comparsa dal cielo a confortarle. Avevano queste buone figliuole un pio uso di digiunare nei giorni precedenti alle maggiori solennità di Maria SS.ma, contente di solo pane ed acqua. Lo che esattamente osservando nel giorno primo di luglio 1558, in onore della caritatevole visita fatta dalla Vergine Maria Madre di Dio a S. Elisabetta, mentre conducevano le pecore al pascolo nel più folto di un bosco, sentironsi sorprese da un’ardentissima sete, onde nella mancanza dell’acqua si rivolsero ad implorare il refrigerio della pietà della loro Avvocata Maria. Esaudille la Madre di Misericordia, e comparsa in forma di Venerabile matrona, vestita di candido manto, fece dinnanzi ai loro piedi scaturire un vivo ruscello d’acqua dolcissima: e poiché ivi dissetate si furono prescrisse loro, che a suo nome annunziassero al popolo di Gerosa voler Ella in quel luogo una Chiesa dedicata al suo nome. Di poi mirandole, disse loro: state vigilanti, poiché passato breve spazio di tempo, sentirete la voce del vostro sposo invitarvi alle caste nozze del Paradiso, e l’accelerato vostro passaggio alla beata Eternità servirà di testimonianza alla verità della mia apparizione. Liete per il favore presente e molto più per le promesse di loro futura beatitudine, le fortunate donzelle pervulgarono fra gli abitanti il comando della Regina del Cielo, ed avendo fra pochi giorni chiusi con placidissima morte gl’innocenti giorni, il popolo di Gerosa commosso dal vedere così mirabilmente adempito il pubblicato vaticinio, eresse tosto nel luogo, ove sortì il prodigioso fonte, una chiesa sotto il titolo di Nostra Signora della Foppa di Gerosa, ove riposta onorevolmente una Immagine della Madre di Dio, attrasse anche dai paesi lontani i popoli alla sua Venerazione». Ciò che il notaio non menziona è quanto avvenne nei primi giorni di costruzione della chiesa. Si narra infatti che gli abitanti di Gerosa avessero scelto di innalzare il santuario in posizione leggermente decentrata rispetto al luogo dell’apparizione perché si potesse vedere la chiesa anche dal paese. Fatto sta che i materiali depositati nel luogo prescelto, nottetempo furono miracolosamente traslati laddove la Madonna aveva espressamente indicato, cioè presso la fonte. Questo fatto convinse gli abitanti a costruire la chiesa proprio predestinato.