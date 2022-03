Lungo l’antica Via della Lana fino alla cima del Monte Sparavera

Siamo in vetta. Il panorama è magnifico! La vista è aerea e sotto di noi ecco apparire, elegantissimo nelle forme e nei colori, il lago d’Endine con tutta la val Cavallina; a Est risalta il monte Guglielmo quasi a specchiarsi nel Sebino, mentre alle nostre spalle i Pizzi della val Gandino fanno da contraltare alle più note cime delle Orobie. Improvvisamente sono colto da un istinto: lanciarsi da quassù con un parapendio dev’essere qualcosa di meraviglioso! …. Non possedendo un parapendio e non avendone mai provata l’ebbrezza il sogno si affievolisce presto. Senza troppo rammarico optiamo per una più classica discesa a piedi. Il sentiero è ben visibile e punta diretto in direzione delle cascine di Monticelli con un occhio sempre rivolto al lago d’Endine. La stagione invernale consente anche divertenti varianti per buttare l’occhio sui casolari senza il timore di rovinare i pascoli ancora assopiti. Giunti a Monticelli, non ci resta che ripercorrere il percorso d’andata fino alla forcella di Ranzanico.