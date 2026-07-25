Tra i silenzi della Val Sedornia sulle tracce del lupo e dell’orso

P.P.S. ritengo doveroso cercare di fare chiarezza in merito a una decennale diatriba sulla nomenclatura delle cime toccate in questa escursione: la sommità più alta è da tutti conosciuta come cima Benfit mentre quella minore, in direzione Sud è la cima di Timogno. Scrutando con attenzione le cartine CAI 1:25000 (2021) e Istituto geografico militare («IGM») 1:50000 (1982) e un paio di pubblicazioni però non è così: la cima più alta viene chiamata Timogno e non Benfit, mentre quella più a Sud viene chiamata Vodala. Con il nome Benfit compare soltanto l’omonima baita e la valletta ad essa corrispondente. In una cosa tutti concordano: la cima più settentrionale è chiamata Avert. Come orientarsi in questa confusione? Sul web e tra gli escursionisti le cime sono conosciute come le ho poc’anzi proposte. Quando si consultano pubblicazioni o la cartografia ufficiale occorre sapere di questa anomalia per non incorrere in errori. Personalmente ritengo che si debba adottare la nomenclatura dell’«IGM», che rappresenta la cartografia di riferimento che copre tutto il territorio nazionale. Va però detto che proprio l’«IGM», in passato, ha contribuito a creare confusione contraddicendosi tra la versione del 1974 (1:25000) e quella del 1982 (1:50000). L’IGM adotta la seguente nomenclatura a cui mi sono riferito: partendo da Sud in ordine, cima di Timogno (2098m), Benfit (2172m) e monte Avert (2086m).