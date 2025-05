Scarica l’Eppen free-press di giugno!

Per i più piccoli proseguirà fino al 14 giugno la rassegna «Biblofestival». Dal 6 giugno partirà inoltre «L’estate di Pandemonium Teatro», con una ricca selezione di titoli per tutte le età. Anche Bonate Sotto ha in serbo per i mesi più caldi tanti eventi da non perdere, tra laboratori, letture e spettacoli.