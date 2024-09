Scarica l’Eppen free-press di ottobre!

Con il mese di ottobre ripartono le stagioni teatrali. A Treviglio spicca la proposta del TNT Teatro Nuovo Treviglio, a Lovere quella del Teatro Crystal mentre nell’Isola Bergamasca da non perdere «Terra di Mezzo», organizzata da Compagnia La Pulce per le famiglie con figli adolescenti. Per i più piccoli, invece, da non perdere a Bergamo «Giocarteatro» di Teatro Prova, a Dalmine «La Magia delle Storie» e «Il Teatro delle Meraviglie» di Pandemonium Teatro con titoli in programma a Bergamo e ad Alzano Lombardo. In città e in provincia, invece, è pronta la ricca programmazione di «Teatro e cinema del sacro», progetto dell’Ufficio per la Pastorale della Cultura della Diocesi di Bergamo.