Furti di 27 trattori, la «primula rossa» presa a Orio

Si stava per imbarcare su un volo per la Romania, il suo Paese d’origine, ma al gate d’imbarco allo scalo di Orio al Serio ha invece trovato gli uomini della Squadra mobile della questura cittadina, che lo hanno arrestato. In manette, giovedì pomeriggio, è finito un romeno di 42 anni, domiciliato nel Lodigiano e ritenuto la «primula rossa» di un’indagine della Procura di Lodi che aveva già portato, sei settimane fa, all’arresto dei suo tre presunti complici. La banda è accusata di aver messo a segno, a partire dal febbraio del 2023, e per tutto un anno, il furto di 27 mezzi agricoli, oltre ad aver commesso altri dieci furti di vario genere, principalmente di materiale edile, ma anche di mezzi d’opera e veicoli, tra le province di Lodi, Milano, Brescia, Cremona e la Brianza . Il romeno, destinatario della misura della custodia cautelare in carcere disposta dal gip di Lodi su richiesta della locale Procura, sarà al più presto sottoposto a interrogatorio di garanzia.

Il bottino

No comment, per ora, dal suo difensore. L’indagine, denominata «Tractors 2023», era stata condotta dai carabinieri della sezione operativa di Lodi e aveva portato al recupero di 17 trattori rubati, per un valore di circa 470mila euro, prima che venissero spediti all’estero. Tre delle quattro misure cautelari erano state eseguite dai militari lodigiani sei settimane fa, mentre il quarto uomo si era reso irreperibile e ora è stato rintracciato. L’operazione conta anche altri cinque indagati a piede libero: la banda sarebbe stata infatti formata da sei romeni, un italiano e un moldavo, alcuni dei quali con precedenti per reati contro il patrimonio. Il furto di macchinari, alcuni dei quali moderni e costosi ma in qualche caso invece quasi d’epoca, e quindi privi di sistemi di allarme o geolocalizzazione, era diventato un fenomeno preoccupante per il settore agricolo lombardo e le indagini non erano state facili. Già a dicembre 2023 i carabinieri avevano arrestato in flagranza di reato a Cernusco sul Naviglio uno dei sospettati mentre circolava su una pala meccanica rubata in zona e che, nella fuga, si era ribaltata in un campo.